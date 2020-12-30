В Англії посилюють локдаун на тлі поширення нового штаму вірусу

Британський уряд помістив ще більше районів Англії під найсуворіші обмеження COVID-19, оскільки по всій країні поширюється високоінфекційний варіант вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що Мідлендс, північний схід, частина північного заходу і частина південного заходу будуть переведені на найвищий рівень обмежень з 00.01 четверга.

На цьому рівні закриті готельні заклади та другорядні магазини. Також заборонені зустрічі між представниками різних домогосподарств.

"NHS (служба охорони здоров'я) знаходиться під дуже значним тиском; зараз в лікарнях з коронавірусом знаходиться більше 21 000 осіб", - сказав він законодавцям.

"На жаль, цей новий варіант зараз поширюється здебільшого в Англії, і випадки швидко подвоюються. Тому необхідно застосувати четвертий рівень до більш широкої території" – зазначив Хенкок.

Міністр сказав, що з четверга три чверті населення Англії будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу.