Во Франции начало зимних распродаж перенесли на 20 января

Во Франции решили отложить начало зимних распродаж на 20 января, хотя изначально планировалось начать их 6 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я встречался с торговыми организациями и консультировался с ассоциациями потребителей. Я думаю, что отложить это полезно, и продажи начнутся 20 января", - сказал Ален Гризе, министр, отвечающий за малые и средние предприятия.

Две федерации независимых трейдеров обратились к правительству с просьбой перенести открытие зимних распродаж на конец января из-за сбоев в их деятельности в связи с пандемией.

"По закону у нас была возможность начать 6 января. Считаю, что 20-е - правильная дата, которая позволяет нам предвидеть хороший период", - указал министр.

Дата 20 января совпадет с вероятным открытием ресторанов. "Я думаю, что мы находимся на новом этапе, который установил президент и который позволит каждому извлечь из этого пользу", - сказал он.

Ранее крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в "черную пятницу", запланированную на 27 ноября, на одну неделю.