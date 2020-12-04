У Франції початок зимових розпродажів перенесли на 20 січня

У Франції вирішили відкласти початок зимових розпродажів до 20 січня, хоча спочатку планувалося почати їх 6 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я зустрічався з торговими організаціями і консультувався з асоціаціями споживачів. Я думаю, що відкласти це корисно, і продажі розпочнуться 20 січня", - сказав Ален Грізе, міністр, який відповідає за малі і середні підприємства.

Дві федерації незалежних трейдерів звернулися до уряду з проханням перенести відкриття зимових розпродажів на кінець січня через збої в їх діяльності у зв'язку з пандемією.

"Згідно із законом у нас була можливість почати 6 січня. Вважаю, що 20-е - правильна дата, яка дозволяє нам передбачити хороший період", - зазначив міністр.

Дата 20 січня співпаде з імовірним відкриттям ресторанів. "Я думаю, що ми знаходимося на новому етапі, який встановив президент і який дозволить кожному отримати з цього користь", - сказав він.

Раніше великі французькі рітейлери і магазини онлайн-комерції домовилися відкласти акції розпродажу в "чорну п'ятницю", заплановані на 27 листопада, на один тиждень.