В Словакии суд оставил под стражей олигарха, обвиняемого в коррупции

Словацкий суд оставил под стражей одного из самых богатых людей страны Ярослава Гашчака, арестованного на этой неделе по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд заявил, Гашчак обвиняется в отмывании денег и других преступлениях.

"Причина пребывания под стражей – опасения относительно возможного вмешательства в показания свидетелей", - заявила пресс-секретарь особого уголовного суда Катарина Куджакова.

Гашчак отрицает правонарушения, и его адвокаты заявили, что содержание под стражей было необоснованным. Юристы обжаловали это решение.

Напомним, словацкая полиция в рамках антикоррупционного расследования задержала олигарха Ярослава Гашчака, второго в списке самых богатых людей страны.

Гашчак является партнером-основателем инвестиционной группы Penta Investments, в прошлом году она оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро. Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы".

"Дело Гориллы" появилась еще в 2011 году после того, как СМИ опубликовали аудио- и видеозаписи о регулярных встречах высших чиновников с Гашчаком на конспиративной квартире Словацкой гражданской разведки и контрразведки в Братиславе в течение длительного времени (в 2002-2010 годах). На одной из записей Гашчак обсуждал взятку с официальными лицами из правительства. Впоследствии дело заглохло и к ответственности никого не привлекли.

"Дело Гориллы" возобновилось после прихода к власти премьер-министра Игоря Матовича, который выиграл выборы с кампанией по борьбе со взяточничеством.