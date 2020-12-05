У Словаччині суд залишив під вартою олігарха, звинуваченого у корупції

Словацький суд залишив під вартою одного з найбагатших людей країни Ярослава Гашчака, заарештованого цього тижня за підозрою в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суд заявив, що Гашчак звинувачується у відмиванні грошей та інших злочинах.

"Причина перебування під вартою - побоювання щодо можливого втручання в показання свідків", - заявила прессекретар особливого кримінального суду Катаріна Куджакова.

Гашчак заперечує правопорушення, і його адвокати заявили, що утримання під вартою було необгрунтованим. Юристи оскаржили це рішення.

Нагадаємо, 2 грудня словацька поліція в рамках антикорупційного розслідування затримала олігарха Ярослава Гашчака, другого в списку найбагатших людей країни.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

"Справа Горили" з'явилася ще в 2011 році після того, як ЗМІ опублікували аудіо- та відеозаписи про регулярні зустрічі вищих урядовців з Гашчаком на конспіративній квартирі Словацької цивільної розвідки і контррозвідки в Братиславі протягом тривалого часу (в 2002-2010 роках). На одному із записів Гашчак обговорював хабар з офіційними особами з уряду. Згодом справа затихла і до відповідальності нікого не притягнули.

"Справа Горили" відновилася після приходу до влади прем'єр-міністра Ігоря Матовича, який виграв вибори з кампанією по боротьбі з хабарництвом.