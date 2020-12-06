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Количество задержанных на протестах в Беларуси приближается к 200

Воскресенье, 6 декабря 2020, 17:53

Белорусские правозащитники сообщают о более 170 задержанных во время протестов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Так, правозащитный центр "Весна"по состоянию на 18.30 собрал фамилии более 170 задержанных во время разгонов мирных акций в Минске и регионах Беларуси, где люди вышли на очередные марши протеста против сфальсифицированных выборов президента и насилия под общим названием"Марш свободы".

В воскресенье в Беларуси проходят так называемые "дворовые марши".

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Бресте, Гродно, Смолевичах, поселке Хатежино под Минском.

В списке "весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut.by, Багинскую впоследствии отпустили.

Протесты в Беларуси продолжаются уже 120 день.

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