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Кількість затриманих на протестах у Білорусі наближається до 200

Неділя, 6 грудня 2020, 17:53

Білоруські правозахисники повідомляється про понад 170 затриманих під час протестів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Так, правозахисний центр "Весна"станом на 18.30 зібрав прізвища понад 170 затриманих під час розгонів мирних акцій у Мінську та регіонах Білорусі, де люди вийшли на чергові марші протесту проти сфальсифікованих виборів президента та насильства під загальною назвою"Марш свободи".

У неділю в Білорусі відбуваються так звані  "дворові марші".

Найбільше затримань, за даними правозахисників, було в Мінську, але проводилися вони і в Бресті, Гродно, Смолевичах, селищі Хатежино під Мінськом.

У списку "Весни" є прізвище відомої білоруської опозиціонерки Ніни Багінської. За даними правозахисників, її затримали біля Академії МВС у Мінську. За інформацією інтернет-порталу Tut.by, Багінську згодом відпустили.

Протести у Білорусі тривають вже 120 день.

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