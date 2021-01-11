На всей территории Германии начал действовать усиленный карантин

Во всех 16 федеральных землях Германии в понедельник вступили в силу более жесткие ограничения, направленные на сдерживание коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Десять земель, в том числе наиболее густонаселенные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг, ввели новые правила с понедельника. Несколько земель ввели более жесткие ограничения ранее: Гамбург - в пятницу, а Берлин, Тюрингия и Нижняя Саксония - в воскресенье.

Новые ограничения будут действовать до 31 января. Но власти Саксонии, где семидневная заболеваемость составляет 386 случаев на 100 000 жителей, уже объявили, что меры изоляции будут действовать как минимум до 7 февраля.

16 декабря немецкое правительство ввело ряд ограничений, чтобы обуздать вторую волну заражения COVID-19. Изначально планировалось, что они будут действовать до 10 января, но они оказали лишь умеренное влияние. Некоторые из уже действующих мер были продолжены, а другие ограничения усилены.

По новым правилам, частные встречи будут ограничены членами одной семьи плюс еще один человек. Ранее ограничение составляло не более пяти человек из двух домохозяйств.

Каждый, кто прибывает в Германию из районов повышенного риска, должен предоставить два отрицательных результатах теста. Между двумя тестами нужен минимальный пятидневный карантинный период, даже если первый был отрицательным.

Родители получают дополнительный 10-дневный отпуск по уходу за детьми. Родители-одиночки получат дополнительные 20 дней.

Жителям районов с семидневной заболеваемостью более 200 случаев на 100 000 жителей может быть запрещено выезжать на расстояние более 15 км от дома без уважительной причины.

Все магазины и услуги, которые считаются несущественными, останутся закрытыми. Школы в основном закрыты, а учеников обучают дистанционно.

Работодателям рекомендуется позволять работникам работать дома, если это возможно. Людям запрещено употреблять алкоголь в общественных местах.

Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях могут происходить при условии соблюдения гигиенических правил, но хоровое пение запрещено.