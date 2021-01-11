На всій території Німеччини почав діяти посилений карантин

У всіх 16 федеральних землях Німеччини в понеділок набрали чинності більш жорсткі обмеження, спрямовані на стримування коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на DW.

Десять земель, в тому числі найбільш густонаселені землі Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Баден-Вюртемберг, ввели нові правила з понеділка. Кілька земель ввели більш жорсткі обмеження раніше: Гамбург в п'ятницю, а Берлін, Тюрингія і Нижня Саксонія в неділю.

Нові обмеження будуть діяти до 31 січня. Але влада Саксонії, де семиденна захворюваність становить 386 випадків на 100 000 жителів, вже оголосила, що заходи ізоляції діятимуть як мінімум до 7 лютого.

16 грудня німецький уряд запровадив низку обмежень, щоб приборкати другу хвилю зараження COVID-19. Спочатку планувалося, що вони будуть чинними до 10 січня, але вони дали лише помірний вплив. Деякі з уже діючих заходів були продовжені, а інші обмеження посилені.

За новими правилами приватні зустрічі будуть обмежені членами однієї сім'ї плюс ще одна людина. Раніше обмеження становило не більше 5 осіб з двох домогосподарств.

Кожен, хто прибуває до Німеччини з районів підвищеного ризику, повинен надати два негативні результати тесту. Між двома тестами потрібен мінімальний п'ятиденний карантинний період, навіть якщо перший негативний.

Батьки отримують додаткову 10-денну відпустку по догляду за дітьми. Батьки-одинаки отримають додаткові 20 днів.

Жителям районів з семиденною захворюваністю понад 200 випадків на 100 000 жителів може бути заборонено виїжджати на відстань понад 15 кілометрів від свого будинку без поважної причини.

Усі магазини та послуги, які вважаються неістотними, залишаться закритими. Школи в основному закриті, а учнів навчають за допомогою дистанційних уроків.

Роботодавцям рекомендується дозволяти працівникам працювати вдома, якщо це можливо. Людям заборонено вживати алкоголь у громадських місцях.

Релігійні заходи в церквах, синагогах та мечетях можуть відбуватися за умови дотримання гігієнічних правил, але хоровий спів заборонений.