Трамп назвал вторую попытку импичмента "крупнейшей в истории охотой на ведьм"

Действующий президент США Дональд Трамп назвал попытку демократов второй раз объявить ему импичмент "самой большой охотой на ведьм в истории" и заявил, что это только усилит напряжение в обществе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом он сказал 12 января в общении с прессой у Белого дома.

"Что касается импичмента, это продолжение самой большой охоты на ведьм в истории политики. Это смешно, это просто смешно. Этот импичмент провоцирует огромную злость, и это ужасно, что они это делают ... Это создает огромную опасность для нашей страны и огромную злость. Я не хочу насилия", - сказал он.

Трамп добавил, что решение соцсетей заблокировать его аккаунты так же только усилило возмущение среди его сторонников.

Президент, в то же время, не упомянул о собственной роли в событиях под Капитолием.

В понедельник демократы официально представили свою резолюцию об импичменте, обвинив Трампа в "подстрекательстве к восстанию", и они стремятся сделать его первым президентом в истории, которому дважды был объявлен импичмент.

Голосование за нее должен состояться в среду, 13 января. Ожидается, что резолюция будет принята, потому что демократы имеют большинство в Палате представителей.

Единственная статья об импичменте, которая была представлена, указывает на неоднократные ложные утверждения Трампа о том, что он выиграл выборы, и на его выступление перед толпой 6 января до того, как участники акции протеста начали штурмовать Капитолий.

Отметим, попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени - 20 января состоится инаугурация Джо Байдена.

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