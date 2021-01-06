Трамп обратился к нападающим на Капитолий и заявил, что у них украли победу

Президент Дональд Трамп обратился ко своим сторонникам, которые штурмуют парламент США, и призвал их "идти домой", однако заверил, что их протест имеет основания.

Как сообщает корреспондент "Европейский правды", об этом он заявил в коротком обращении, которое Белый дом передал на американские телеканалы.

Свое видеообращение Трамп начал со слов о том, что он не признает свое поражение.

"У нас были украдены выборы", - заявил он.

Трамп же время призвал своих сторонников, подавляющее большинство которых приехали в Вашингтон из регионов, покинуть столицу и "идти домой". "Никто не должен пострадать", - подчеркнул президент США. Трамп не стал отдельно обращаться к людям, которые штурмовали Капитолий и находятся внутри и не стал характеризовать их действия.

Примечательно, что причиной своего призыва он назвал выгодность текущих событий его оппонентам. "Мы не можем играть на руку этим людям, нам нужен мир. Поэтому идите домой", - заявил президент США, но вновь подчеркнул, что выборы, на которых он проиграл, были "мошенническими".

ОБНОВЛЕНО: Впоследствии Facebook сделал заявление о том, что удаляет это видео, учитывая серьезность ситуации, поскольку оно скорее разжигает безпорядки, чем утихомиривает их.

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