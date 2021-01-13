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Бельгия продлит коронавирусные ограничения до 1 марта

Среда, 13 января 2021, 08:38

Текущие меры Бельгии против распространения коронавируса будут продлены до 1 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Brussels Times.

"Следует избегать нового оживления распространения вируса из-за преждевременного ослабления мер", - говорится в указе правительства.

Решение означает, что меры все еще будут в силе во время весенних каникул, с 15 по 21 февраля.

Однако, если ситуация значительно улучшится, согласно указу, меры все же могут быть ослаблены ранее.

В пятницу, 22 января, запланировано повторное заседание Консультативного комитета для оценки ситуации.

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