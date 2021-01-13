Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Молдова почне вакцинацію в лютому, безкоштовно колотимуть препарат Pfizer

Польща готує закон, який забороняє соцмережам блокувати користувачів

Прем’єр Естонії подав у відставку на тлі корупційного скандалу

Помпео скасував візит до Європи після відмови європосадовців з ним зустрічатись – ЗМІ






Бельгія продовжить коронавірусні обмеження до 1 березня

Середа, 13 січня 2021, 08:38

Поточні заходи Бельгії проти поширення коронавірусу будуть продовжені до 1 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Brussels Times.

"Слід уникати нового пожвавлення поширення вірусу через передчасне послаблення заходів", - йдеться в указі уряду.

Рішення означає, що заходи все ще будуть в силі під час весняних канікул, з 15 по 21 лютого.

Однак, якщо ситуація значно покращиться, згідно з указом, заходи все ж можуть бути послаблені раніше.

У п'ятницю, 22 січня, заплановано повторне засідання Консультативного комітету для оцінки ситуації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія
powered by lun.ua