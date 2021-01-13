Бельгія продовжить коронавірусні обмеження до 1 березня

Поточні заходи Бельгії проти поширення коронавірусу будуть продовжені до 1 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Brussels Times.

"Слід уникати нового пожвавлення поширення вірусу через передчасне послаблення заходів", - йдеться в указі уряду.

Рішення означає, що заходи все ще будуть в силі під час весняних канікул, з 15 по 21 лютого.

Однак, якщо ситуація значно покращиться, згідно з указом, заходи все ж можуть бути послаблені раніше.

У п'ятницю, 22 січня, заплановано повторне засідання Консультативного комітету для оцінки ситуації.