Сенат примет решение об импичменте Трампа не ранее следующей недели

Рассмотрение импичмента президента Дональда Трампа в Сенате США начнется лишь на следующей неделе.

Об этом заявил в среду лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и импичмент рассматривали безотлагательно, окончательный вердикт не будет вынесен до тех пор, пока президент Трамп не покинет свой пост. Это не решение, которое я принимаю; это факт ", - сказал Макконнелл.

Макконнелл, который потеряет позицию лидера большинства, когда Байден примет присягу 20 января, сделал свое заявление вскоре после того, как Палата представителей проголосовала за то, что Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

Теперь дело импичмента переходит в Сенат, который должен провести официальный суд под председательством Верховного судьи США Джона Робертса.

Макконнелл заявил, что "справедливое или серьезное судебное разбирательство" не может быть завершено к присяге Байдена.

"Сенат провел три судебных процесса об импичменте президента. Они продолжались 83 дня, 37 дней и 21 день соответственно ", - отметил он в заявлении.

Десять республиканцев Трампа присоединились к 222 демократам для поддержки импичмента в Палате представителей, где демократы имеют незначительное большинство. В Сенате республиканцы все еще имеют контроль, пока двое вновь избранных демократов из Джорджии не займут свои места, а новоизбранный вице-президент Камала Харрис не принесет присягу вместе с Байденом.