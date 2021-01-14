Сенат винесе рішення щодо імпічменту Трампа не раніше наступного тижня

Розгляд імпічменту президента Дональда Трампа в Сенаті США розпочнеться лише наступного тижня.

Про це заявив у середу лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Навіть якби процес у Сенаті розпочався цього тижня і імпічмент розглядали невідкладно, остаточний вердикт не буде винесений до того часу, поки президент Трамп не покине свою посаду. Це не рішення, яке я приймаю; це факт ", - сказав Макконнелл.

Макконнелл, який втратить позицію лідера більшості, коли Байден складе присягу 20 січня, зробив свою заяву незабаром після того, як Палата представників проголосувала за те, що Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

Тепер справа імпічменту переходить до Сенату, який має провести офіційний суд під головуванням Верховного судді США Джона Робертса.

Макконнелл заявив, що "справедливий чи серйозний судовий розгляд" не може бути завершений до присяги Байдена.

"Сенат провів три судові процеси щодо імпічменту президента. Вони тривали 83 дні, 37 днів та 21 день відповідно ", - зазначив він у заяві.

Десять республіканців Трампа приєдналися до 222 демократів для підтримки імпічменту в Палаті представників, де демократи мають незначну більшість. У Сенаті республіканці все ще мають контроль, доки двоє новообраних демократів з Джорджії не займуть свої місця, а новообрана віцепрезидент Камала Гарріс не присягне разом з Байденом.