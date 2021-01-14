Кулеба рассказал, чего ждет от визита Сийярто в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает от визита своего венгерского коллеги Петера Сийярто разрешения кризиса, возникшего после вмешательства венгерских чиновников в украинские выборы прошлого года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил на брифинге в Киеве.

"Визит планируем, жду Петера в гости. Визит сугубо политический, в принципе, он не планировался, никаких заседаний двусторонних органов под него не запланировано. Цель визита - поиск путей преодоления того кризиса, который возник в контексте вмешательства отдельных венгерских чиновников во внутренние дела Украины во время прошлогодних выборов", - сказал Кулеба.

Он добавил, что выступает за конструктивные отношения и поиск решений на основе взаимного уважения.

"Но если кто-то этого принципа не придерживается и заступает за "красные линии", тот будет сразу получать пинка от Украины. Если линии не переходить, будем дружить и развивать взаимовыгодное сотрудничество", - сказал министр.

ЕвроПравда ранее сообщала, что инициатором переговоров стала Венгрия, впрочем, приглашение о встрече в Киеве поступило от украинской стороны.

Как известно, новое обострение в отношениях началось после серии обысков, проведенных СБУ на Закарпатье, и сообщений об уголовных производствах против чиновников-венгров.

Лидер общества венгерской культуры Василий Брензович, ставший одним из фигурантов расследований, в начале декабря покинул Украину. Кризис дополнительно обострился после некорректных заявлений представителей венгерской партии власти о ситуации в Украине.