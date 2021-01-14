Кулеба розповів, чого чекає від візиту Сійярто до Києва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує від візиту свого угорського колеги Петера Сійярто розв’язання кризи, яка виникла після втручання угорських чиновників в українські вибори минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на брифінгу в Києві.

"Візит плануємо, чекаю Петера в гості. Візит суто політичний, в принципі, він не планувався, ніяких засідань двосторонніх органів під нього не заплановано. Мета візиту – пошук шляхів подолання тієї кризи, яка виникла в контексті втручання окремих угорських посадовців у внутрішні справи України під час виборів минулого року", - сказав Кулеба.

Він додав, що виступає за конструктивні відносини і пошук рішень на основі взаємної поваги.

"Але якщо хтось цього принципу не дотримується і заступає за "червону лінію", буде одразу отримувати стусана від України. Якщо лінії не перетинаються, будемо дружити і розвивати взаємовигідне співробітництво", - сказав міністр.

ЄвроПравда раніше повідомляла, що ініціатором переговорів стала Угорщина, втім, запрошення до зустрічі у Києві надійшло від української сторони.

Як відомо, нове загострення у відносинах почалося після серії обшуків, проведених СБУ на Закарпатті, та повідомлень про кримінальні провадження проти посадовців-угорців.

Лідер товариства угорської культури Василь Брензович, що став одним із фігурантів розслідувань, на початку грудня залишив Україну. Криза додатково загострилася після некоректних заяв представників угорської партії влади про ситуацію в Україні.