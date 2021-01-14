Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Налоговая Нидерландов ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, Кабмину грозит отставка

Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии

ЕСПЧ вынес первое решение по делу "Украина против России" по Крыму






Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса

Четверг, 14 января 2021, 14:00

В Германии за минувшие сутки зарегистрировали более 1200 смертей от коронавируса, что стало новым высоким показателем с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом 14 января сообщил Институт Роберта Коха.

По данным Института, за прошедшие сутки поступили сообщения о смерти 1244 пациентов с коронавируса. Перед этим самым был показатель 8 января - 1188 умерших.

Общее количество умерших больных с начала эпидемии достигло 43 881. Это значительно меньше, чем в ряде других стран Европы - в частности, Великобритании, Италии и Испании. Однако почти половина всех смертей от эпидемии, зарегистрированных в Германии в 2020 году, произошли в декабре, вскоре после значительного скачка количества заражений.

За последние сутки в стране зарегистрировали 25 164 новых случаев коронавируса - и это несмотря на то, что с 16 декабря страна объявила жесткий локдаун.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что эти цифры не совсем отражают реальность, потому что в праздничный период с тестированием и обработкой результатов были задержки.

Общее количество заражений в Германии с начала эпидемии приближается к 2 миллионам - количество подтвержденных случаев достигло 1978590.

Недавно правительство усилило локдаун и продлило его до 31 января. Однако министр здравоохранения уже предупредил, что и после этой даты резкого ослабления карантинных запретов ожидать не стоит.

25 января канцлер Ангела Меркель встретиться с 16 премьерами федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Объявляя локдаун, Германия ставила целью снизить количество заражений за неделю до 50 случаев на 100 000 населения, однако сейчас этот показатель составляет 151,2.

В то же время, еще один топ-чиновник из сферы здравоохранения - Гернорт Маркс, глава ассоциации DIVI, что обрабатывает данные о госпитализации и количество пациентов в реанимации, выразил осторожный оптимизм и отметил, что скорее всего страна уже прошла пик нагрузки на систему охраны здоровья я.

Также, несмотря на опасения, не произошло всплеска госпитализаций после праздничного периода.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua