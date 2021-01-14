Более 1200 в сутки: Германия зарегистрировала новый максимум смертей от коронавируса

В Германии за минувшие сутки зарегистрировали более 1200 смертей от коронавируса, что стало новым высоким показателем с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом 14 января сообщил Институт Роберта Коха.

По данным Института, за прошедшие сутки поступили сообщения о смерти 1244 пациентов с коронавируса. Перед этим самым был показатель 8 января - 1188 умерших.

Общее количество умерших больных с начала эпидемии достигло 43 881. Это значительно меньше, чем в ряде других стран Европы - в частности, Великобритании, Италии и Испании. Однако почти половина всех смертей от эпидемии, зарегистрированных в Германии в 2020 году, произошли в декабре, вскоре после значительного скачка количества заражений.

За последние сутки в стране зарегистрировали 25 164 новых случаев коронавируса - и это несмотря на то, что с 16 декабря страна объявила жесткий локдаун.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что эти цифры не совсем отражают реальность, потому что в праздничный период с тестированием и обработкой результатов были задержки.

Общее количество заражений в Германии с начала эпидемии приближается к 2 миллионам - количество подтвержденных случаев достигло 1978590.

Недавно правительство усилило локдаун и продлило его до 31 января. Однако министр здравоохранения уже предупредил, что и после этой даты резкого ослабления карантинных запретов ожидать не стоит.

25 января канцлер Ангела Меркель встретиться с 16 премьерами федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Объявляя локдаун, Германия ставила целью снизить количество заражений за неделю до 50 случаев на 100 000 населения, однако сейчас этот показатель составляет 151,2.

В то же время, еще один топ-чиновник из сферы здравоохранения - Гернорт Маркс, глава ассоциации DIVI, что обрабатывает данные о госпитализации и количество пациентов в реанимации, выразил осторожный оптимизм и отметил, что скорее всего страна уже прошла пик нагрузки на систему охраны здоровья я.

Также, несмотря на опасения, не произошло всплеска госпитализаций после праздничного периода.