Понад 1200 за добу: Німеччина зареєструвала новий максимум смертей від коронавірусу

У Німеччині за минулу добу зареєстрували понад 1200 смертей від коронавірусу, що стало новим найвищим показником з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це 14 січня повідомив Інститут Роберта Коха.

За даними Інституту, за минулу добу надійшли повідомлення про смерть 1244 пацієнтів з коронавірусом. Перед цим найбільшим був показник 8 січня - 1188 померлих.

Загальна кількість померлих хворих з початку епідемії досягла 43 881. Це значно менше, ніж в низці інших країн Європи - зокрема, Британії, Італії та Іспанії. Проте майже половина усіх смертей від епідемії, зареєстрованих в Німеччині у 2020 році, сталися у грудні, невдовзі після значного стрибка кількості заражень.

За останню добу в країні зареєстрували 25 164 нових випадків коронавірусу - і це попри те, що з 16 грудня країна оголосила жорсткий локдаун.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що ці цифри не зовсім відображають реальність, тому що у святковий період з тестуванням та обробкою результатів були затримки.

Загальна кількість заражень у Німеччині з початку епідемії наближається до 2 мільйонів - кількість підтверджених випадків сягнула 1 978 590.

Нещодавно уряд посилив локдаун та продовжив його до 31 січня. Проте міністр охорони здоров’я вже попередив, що і після цієї дати різкого послаблення карантинних заборон очікувати не варто.

25 січня канцлерка Ангела Меркель має зустрітися із 16 прем’єрами федеральних земель, щоб обговорити подальші кроки.

Оголошуючи локдаун, Німеччина ставила за мету знизити кількість заражень за тиждень до 50 випадків на 100 тисяч населення, проте зараз цей показник становить 151,2.

Водночас ще один топ-посадовець зі сфери охорони здоров’я - Гернорт Маркс, очільник асоціації DIVI, що опрацьовує дані про госпіталізації та кількість пацієнтів у реанімації, висловив обережний оптимізм та зазначив, що найімовірніше країна вже пройшла пік навантаження на систему охорони здоров’я.

Також, попри побоювання, не сталося сплеску госпіталізацій після святкового періоду.

"Я сподіваюся, що його вже й не буде - якщо тільки новий штам коронавірусу не змінить ситуацію", - зазначив він.