Греция со следующей недели планирует ослабить коронавирусные ограничения

Греция может смягчить некоторые ограничения и снова открыть магазины и другие сферы своей экономики на следующей неделе после того, как общенациональный карантин помог сдержать всплеск инфекций COVID-19.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Правительство готово реализовать свою политику (восстановить экономику) с понедельника, если положительная рекомендация экспертов", - сказал он.

Ожидается, что власти объявят окончательное решение позже в пятницу после заслушивания комитета эпидемиологов.

Греция уже смягчила часть карантина, позволив возобновить работу детским садам и начальным школам, но отложила решение по розничной торговле.

Греция сообщила о 147 283 случаях инфекции с момента выявления первого случая заболевания в феврале прошлого года и 5387 смертей.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу правительства Греции, что позволит вакцинированным людям свободно путешествовать, и призвала к выдаче взаимно признанных сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза.