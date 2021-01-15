Греція з наступного тижня планує послабити коронавірусні обмеження

Греція може пом'якшити деякі обмеження і знову відкрити магазини та інші сфери своєї економіки наступного тижня після того, як загальнонаціональний карантин допоміг стримати сплеск інфекцій Covid-19.

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

"Уряд готовий реалізувати свою політику (відновити економіку) з понеділка, якщо буде позитивна рекомендація експертів", - сказав він.

Очікується, що влада оголосить остаточне рішення пізніше в п'ятницю після заслуховування комітету епідеміологів.

Греція вже пом'якшила частину карантину, дозволивши відновити роботу дитячим садочкам та початковим школам, але відклала рішення щодо роздрібної торгівлі.

Греція повідомила про 147 283 інфекції з моменту виявлення першого випадку захворювання у лютому минулого року та 5387 смертей.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала ініціативу уряду Греції, що дозволить вакцинованим людям вільно подорожувати, і закликала до видачі взаємно визнаних сертифікатів про вакцинацію в країнах Європейського Союзу.