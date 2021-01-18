В ЕС и США требуют освободить Навального
В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального и требуют освободить оппозиционера.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призвал немедленно освободить Навального.
"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его", - заявил Мишель в Twitter.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его.
"Политизация судебной власти неприемлема", - заявил Боррель.
Глава МИД Польши Збигнев Рау "решительно осудил" задержания Навального.
"Рассчитываю на его немедленном освобождении. Выражаю свою солидарность со всеми россиянами, которым близки идеалы арестованного российского оппозиционера", - написал Рау в Twitter.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что российские власти пытаются заставить замолчать своих критиков. "Уверенные политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не употребляют насилия против политических оппонентов и неправомерно не задерживают их", - сказал Помпео.
Аналогичного тона придерживался и будущий советник по вопросам национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена. "Нападения Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан", - заявил Джейк Салливан в Twitter.
17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.