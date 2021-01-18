В Норвегии несколько ослабили коронавирусные ограничения

В Норвегии оставили в силе большинство жестких ограничений, которые действовали с 4 января, однако часть мероприятий ослабили.

Об этом шла речь в выступлении премьера Норвегии Эрны Солберг в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

В частности, ограничения были ослаблены для детей и молодежи.

В частности, детям и молодежи в возрасте до 20 лет позволили участвовать в мероприятиях на свежем воздухе, как обычно, для них возможно восстановление тренировок.

Вместе с тем не разрешены соревнования. Продолжается рекомендация о дистанционном обучении.

"Цель, среди прочего, сделать жизнь детей и молодежи немного более предсказуемой. Это было одним из наших важнейших приоритетов в течение всей пандемии ", - сказала Солберг.

Действие рекомендации избегать ненужных путешествий продлили.

Еще одним из послаблений является разрешение принимать гостей дома, но не более 5 человек.

По-прежнему запрещена продажа алкоголя в ресторанах и барах, однако эту меру пересмотрят на следующей неделе.