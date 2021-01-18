В Венгрии заговорили о санкциях против соцсетей за "нарушение свободы слова"

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга подняла вопрос о возможности наложения санкций на компании, работающие в социальных сетях, за "систематические нарушения" свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Shadowban" означает действие провайдеров социальных сетей, тайное, в политических целях, ограничение видимости и доступа к профилю без вашего ведома. Чтобы уменьшить их охват, Facebook также ограничивает видимость христианских, консервативных и правых взглядов. У меня также есть личный опыт в этом", - написала Варга на своей странице в Facebook, не вдаваясь в подробности.

Министр сказала, что на этой неделе встретится с представителями венгерского агентства по соблюдению конкуренции, чтобы обсудить возможные наказания за то, что она назвала недобросовестной коммерческой практикой, а также созывает заседание комитета страны по вопросам цифровой свободы.

Варга заявила в своем посте, что этот вопрос должен регулироваться на уровне Европейского Союза, но отметила, что могут потребоваться более быстрые меры: "Однако из-за систематических злоупотреблений нам, возможно, придется действовать раньше", - сказала она.

В условиях растущей волны критики некоторые чиновники жалуются на то, что социальные сети, включая Facebook, пытаются ограничить консервативные взгляды на своих платформах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его союзники контролируют значительную часть частных средств массовой информации в стране.

У Варги почти 120 тысяч подписчиков в Facebook, а у Орбана - более 1 миллиона, что составляет более 10% населения Венгрии. Премьер часто использует Facebook, чтобы объявлять о решении правительства по поводу COVID-19 или экономической политики.

Напомним, Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит администраторам веб-сайтов социальных сетей удалять сообщения и блокировать пользователей.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

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