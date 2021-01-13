Польща готує закон, який забороняє соцмережам блокувати користувачів

Міністерство юстиції Польщі готує законопроєкт, який заборонить адміністраторам вебсайтів соціальних мереж видаляти повідомлення і блокувати користувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У міністерстві стверджують, що хоча соціальні мережі повинні служити платформою для свободи слова, все частіше можна спостерігати надмірне втручання в контент, який публікується.

"Жертвами ідеологічної цензури часто стають представники різних польських рухів, чий онлайн-контент видаляється або блокується", - сказав міністр юстиції Збігнев Зьобро.

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"Час в Польщі прийняти постанови, спрямовані на захист свободи слова в інтернеті від посягань з боку великих корпорацій", - пояснив державний секретар Міністерства юстиції Себастьян Калета, який курирує законопроєкт.

Відповідно до законопроєкту, адміністрація вебсайтів соціальних мереж не має права видаляти повідомлення або блокувати дії користувачів, якщо контент, представлений в якості основи для прийняття рішення, не порушує польське законодавство.

Якщо вони це зроблять, користувач отримає право подати скаргу на адміністрацію. На вебсайт соціальної мережі можна навіть подати до суду, якщо відповідь виявиться незадовільною або якщо адміністратори сайту не дадуть відповіді на скаргу протягом 48 годин.

Міністерство порівняло свій законопроєкт з рішеннями, застосовуваними в інших країнах, таких як Німеччина і Франція, зазначивши, однак, що вони проваджені протилежними мотивами. "Ці країни роблять акцент на швидкому видаленні контенту, який вважається таким, що порушує закон, замість захисту свободи слова. Їх постанови, таким чином, репресивні", - написали в Міністерстві юстиції в обґрунтування законопроєкту.

Не виключено, що такий законопроєкт є реакцією на останнє рішення відомих соціальних мереж, включаючи Twitter, Facebook і Instagram, заблокувати сторінки президента США Дональда Трампа.

Як відомо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook видалила сторінку депутата парламенту Польщі Януша Корвіна-Мікке.

На сторінку Корвіна-Мікке були підписані майже 780 тисяч користувачів і він був найпопулярнішим польським політиком в Facebook.

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