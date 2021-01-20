Первым указом Байдена будет обязательное ношение масок на 100 дней

Избранный президент Джо Байден первым указом объявит о старте в стране программы по ношению масок в течение 100 дней для сдерживания распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте переходной команды Байдена.

"Сегодня избранный президент Байден запускает свою 100-дневную программу ношения масок, призывая американский народ сделать свой вклад - свой патриотический долг - и носить маски в течение 100 дней", - говорится в заявлении.

Байден также подпишет указ, требующий использования масок и физического дистанцирования во всех федеральных зданиях, на всех федеральных территориях, а также со стороны федеральных служащих и подрядчиков.

Он также просит Департамент здравоохранения и социальных служб и Центр по контролю за заболеваниями взаимодействовать с государственными, местными, племенными и территориальными должностными лицами для реализации плана по ношение масок, физического дистанцирования и других общественных мер, чтобы остановить распространение COVID-19.

Как известно, Дональд Трамп демонстративно отказывался носить маску на публике в течение всего своего президентства, а политические назначенцы Трампа в федеральных агентствах часто поощряли использование масок персоналом.

Сам Трамп был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в октябре прошлого года.

За всеми событиями вокруг церемонии следите в нашей трансляции - Президент Джо Байден: как готовят инаугурацию нового лидера США. LIVE