Першим указом Байдена буде обов'язкове носіння масок на 100 днів

Обраний президент Джо Байден першим указом оголосить про старт в країні програми з носіння масок протягом 100 днів для стримування поширення коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті перехідної команди Байдена.

"Сьогодні обраний президент Байден запускає свою "100-денну програму носіння масок", закликаючи американський народ зробити свій внесок - свій патріотичний обов'язок - і носити маски протягом 100 днів", - йдеться в заяві.

Байден також підпише указ, що вимагає використання масок і фізичного дистанціювання у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях, а також з боку федеральних службовців і підрядників.

Він також просить Департамент охорони здоров'я та соціальних служб і Центр по контролю за захворюваннями взаємодіяти з державними, місцевими, племінними і територіальними посадовими особами для реалізації плану з носіння масок, фізичного дистанціювання та інших громадських заходів, щоб зупинити поширення COVID-19.

Як відомо, Дональд Трамп демонстративно відмовлявся носити маску на публіці протягом всього свого президентства, а політичні призначенці Трампа в федеральних агентствах часто не заохочували використання масок персоналом.

Сам Трамп був госпіталізований через коронавірусну інфекцію в жовтні минулого року.

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