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В Париже жестоко избили украинского подростка, дипломаты обратились в прокуратуру

Пятница, 22 января 2021, 08:59

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца у Эйфелевой башни.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Потерпевший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами", - сообщил пресс-секретарь.

"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родственниками украинца", - добавил Николенко.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что держит данную ситуацию на контроле.

По данным украинского общества, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

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