Латвия обеспокоена задержанием жены Навального и других митингующих в России

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен задержанием жены Алексея Навального и других мирных протестующих в России в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Внимательно слежу за развитием событий в России, особенно в Москве, власть должна уважать международные обязательства России и право людей на мирные протесты. Обеспокоенный судьбой Юлии Навальной и других задержанных митингующих", - заявил Ринкевич в своем Twitter.

Юлия Навальная, жена заключенного российского оппозиционера, была задержана во время митинга в российской столице.

Полиция задержала более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения Навального.

Полиция назвала акции незаконными и заявила, что они будут "немедленно подавлены".

Навальный был арестован по возвращении в Россию из Германии 17 января после отравления нервно-паралитическим агентом.

Главы МИД Евросоюза на заседании 25 января обсудят реакцию блока на последние события вокруг ареста Навального.