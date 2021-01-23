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Латвія стурбована затриманням дружини Навального і інших мітингарів у Росії

Субота, 23 січня 2021, 15:27

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич стурбований затриманням дружини Алексєя Навального та інших мирних протестувальників у Росії в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Уважно стежу за розвитком подій в Росії, особливо в Москві, влада повинна поважати міжнародні зобов'язання Росії і право людей на мирні протести. Стурбований долею Юлії Навального та інших затриманих мітингувальників", - заявив Ринкевич у своєму Twitter.

Юлія Навальна, дружина ув'язненого російського опозиціонера, була затримана під час мітингу в російській столиці.

Поліція затримала понад тисячу осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення Навального.

Поліція назвала акції незаконними та заявила,  що вони будуть "негайно придушені".

Навальний був заарештований після повернення до Росії з Німеччини 17 січня після отруєння нервово-паралітичним агентом.

Глави МЗС Євросоюзу на засіданні 25 січня обговорять реакцію блоку на останні події довкола арешту Навального. 

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Навальний Латвія
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