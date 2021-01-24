Во Франции в ближайшие дни могут объявить третий локдаун

Гипотеза о третьем локдауне во Франции становится все реалистичнее, соответствующее объявление может прозвучать в течение ближайших дней.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило издание Journal Du Dimanche, передает "Европейская правда".

Издание даже указывает дату, когда могут объявить локдаун - это должно произойти в среду во время обращения президента Эммануэля Макрона.

Локдаун должен вступить в силу до конца следующей недели и продлится минимум три недели.

Какие ограничения будут действовать во время нового локдауна неизвестно, однако ожидается, что они будут более мягкими. Напомним, сейчас во Франции действует комендантский час с 18.00.

Не исключено, что теперь на ограниченное число часов будет разрешена работа несущественных магазинов.

Введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.