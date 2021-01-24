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У Франції в найближчі дні можуть оголосити третій локдаун

Неділя, 24 січня 2021, 11:39

Гіпотеза щодо третього локдауну у Франції стає все реалістичною, відповідне оголошення може прозвучати протягом найближчих днів.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило видання Journal Du Dimanche, передає "Європейська правда".

Видання навіть вказує дату, коли можуть оголосити локдаун – це має статися у середу під час звернення президента Еммануеля Макрона.

Локдаун має набути чинності до кінця наступного тижня і триватиме щонайменше три тижні.

Які саме обмеження діятимуть під час нового локдауну невідомо, однак очікується, що вони будуть більш м’якими. Нагадаємо, зараз у Франції діє комендантська година з 18.00.

Не виключено, що тепер на обмежене число годин буде дозволена робота несуттєвих магазинів.

Запровадження нового локдауну пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавируса і його нового штаму з ПАР.

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