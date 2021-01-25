Кипр откроет границы для украинцев не позднее 1 марта: подробные правила въезда

Республика Кипр стала первым государством ЕС, объявшем о разрешении въезда для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в разъяснении министерства туризма этой страны, что есть в распоряжении "Европейской правды".

Кипр определил перечень из 56 стран, которые подпадают под открытие границ. Это все государства ЕС и Европейской экономической зоны; государства с совместного "зеленого списка" ЕС с низким уровнем заболеваемости, а также Украина, Россия, Беларусь, Великобритания, Израиль, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия независимо от их текущего эпидемического состояния.

Сейчас иностранцы могут въезжать на Кипр при условии, если остаются на 14-дневную изоляцию по прибытии. Это делает практически невозможными туристические поездки. Начиная с 1 февраля, Кипр планирует постепенно снимать это ограничение для жителей 56 названных государств. Точный график снятия требования о самоизоляции не оглашается, но Кипр гарантирует, что не позднее 1 марта границва для украинцев будет открыта.

"В любом случае, неизменным остается наше обязательство, что с 1 марта 56 стран, упомянутых выше, будут перемещены из "серой" категории (для которой действует требование о самоизоляции) и будут перемещаться только между "зеленой", "оранжевой" и "красной" категориями (для которой самоизоляция не нужна)", - говорится в разъяснении министерства.

Цвет категории, в которую войдет Украина, зависит от текущей эпидемической ситуации в нашем государстве, и будет определять обязательность тестирования для въезда на Кипр. По подсчетам "Европейской правды", исходя из критериев, сейчас Украина попала бы в красную категорию. Это означает, что турист должен будет сдать ПЦР-тест по не позднее 72 часов до вылета, а затем еще один тест, по прилету. Оба теста оплачиваются за счет туриста, стоимость и порядок тестирования на Кипре пока не уточняется.

В случае улучшения ситуации в Украине будет отменено требование сначала второго, затем первого теста и останется выборочное тестирование за средства кипрского правительства.

В случае, если турист заболеет Covid-19, оплату лечения берет на себя правительство Кипра.

"Мы будем продолжать заботиться о всех путешествующих, у которых во время путешествия обнаружено положительный результат теста на коронавирус, а также об их тесных контактах. В частности, правительство переведет этих лиц в отдельные учреждения, покрывая расходы на проживание, еду, напитки и лекарства", - говорится в сообщении министерства туризма.

Намерения открыть границы в первом квартале 2021 года правительство декларировало еще в декабре. Тогда ожидалось, что переходный период начнется 15 января.Из-за роста количества больных, что фиксируется на Кипре, эту дату передвинули на 1 февраля, но обязательство открыться для 56 стран с марта Кипр оставил неизменным.

Сейчас из государств ЕС украинских туристов пускает только Болгария, которая, несмотря на вспышку эпидемии на континенте, не закрывалась и на новогодние праздники. Шенгенская зона остается закрытой для туристических поездок.

О возможности восстановления путешествий в ЕС читайте в статье Шанс на возвращение туризма: как Евросоюз готовится к жизни после вакцинации.