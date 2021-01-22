Шанс на восстановление туризма: что происходит с "паспортами вакцинации" в ЕС

Чи є підстави сподіватися на відновлення масового туризму вже у 2021 році?

З одного боку, нові штами коронавірусу, збільшення денної кількості померлих, а також рішення багатьох країн ЄС продовжити жорсткий карантин ще на кілька тижнів не додають оптимізму.

З іншого – у мешканців ЄС з’явився проблиск надії, бо все більше з них отримують першу дозу вакцини.

Разом із поступом вакцинації дедалі голосніше лунає запитання: а чи не надати вакцинованим людям можливість повернутися до нормального життя раніше, ніж решті населення?

І чи діятимуть "пільги" для вакцинованих іноземців? Наприклад, чи не запрацює фактично заморожений безвіз?

"Повернення до мобільності"

Чи поширюватимуться коронавірусні обмеження на тих, хто вже пройшов вакцинацію?

У Німеччині від одного з міністрів вже пролунала пропозиція, щоби вакциновані мешканці ЄС отримали можливість відвідувати ресторани або кінотеатри.

В уряді Польщі заявили, що після вакцинації громадяни зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування і їм не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою коронавірусом.

Але найгучнішою стала ініціатива Греції дозволити вакцинованим людям мандрувати, як до пандемії.

"Хоча ми не збираємося робити вакцинацію обов’язковою, чи обов’язковою для поїздок, люди, які отримали вакцину, повинні мати можливість подорожувати без обмежень", – пише у листі до Єврокомісії прем’єр Греції. На його думку, це додатково мотивувало б людей вакцинуватися та збільшило б шанс швидше повернутися до нормального життя.

З такою ініціативою згодні і в іншій залежній від туризму країні – Іспанії. "Сертифікати про вакцини – це те, до чого ми неминуче йдемо. Це буде дуже важливий елемент, який гарантує безпечне повернення до мобільності", – заявила міністр закордонних справ Аранча Гонсалес.

Ініціатива, втім, отримала геть протилежні відгуки.

"Паспорт вакцинації має бути, але для медичних питань, а не для мандрівок. Це важлива інформація для лікарів, проте використання таких сертифікатів для того, щоб розділити населення Європи на дві категорії, не видається мені гарною ідеєю", – зазначив з цього приводу президент Румунії Клаус Йоганніс.

Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон назвав цю ідею "шокуючою" у ситуації, коли вакцинація тільки починається.

Однак і він вважає, що це питання згодом постане на порядку денному: "Франція вважає, що нам не слід починати обговорення зараз. Коли доступ до вакцини стане загальним – це буде вже інша тема".

Час для подорожей

19 січня Єврокомісія оприлюднила розгорнуте комюніке із пропозиціями щодо наступних рішень для боротьби з пандемією.

У 12-сторінковому документі йдеться і про сертифікати-свідоцтва про вакцинацію.

Єврокомісія пропонує розробити стандарт свідоцтва, яке було б надійним і визнавалося у всіх країнах ЄС – суто як медичний документ, "історія вакцинації", що буде містити необхідну інформацію для лікарів.

Цей підхід Єврокомісія хоче запропонувати й Всесвітній організації охорони здоров’я – єдиний стандарт має спростити взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію у різних країнах.

Ідея про вільні поїздки для вакцинованих у документі фігурує лише на рівні натяку.

"Хоча поки передчасно розглядати використання довідок про вакцинацію для інших цілей, окрім медичних, спільний загальноєвропейський підхід може спростити транскордонне застосування таких довідок у майбутньому", – говориться у документі.

На брифінгу після зустрічі лідерів 21 січня президент Євроради та президентка Єврокомісії також дали зрозуміти: стандартизовані свідоцтва як медичний документ будуть, але розмови про їхнє додаткове використання поки не на часі.

"Потрібно розділити ці два питання. Документ про отримання вакцини сам по собі – це необхідна медична вимога... Інше питання, для чого він буде використовуватися, і до цього питання потрібен дуже обережний підхід. Ми ще не знаємо, чи вакцинація пригнічує передачу вірусу вакцинованою людиною та як довго триває ефект від щеплення. І є політична складова: як забезпечити права тих, хто не має доступу до вакцини?" – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Втім, вона додала, що про відмову від ідеї не йдеться, просто через невизначеність дебати відкладаються на потім.

Схоже, що повернення до ідеї вакцинації як "перепустки для подорожей" є неминучим.

Зараз, на етапі, коли абсолютна більшість жителів ЄС ще далеко у "хвості" черги на щеплення, про неї просто політично небезпечно говорити.

Проте вже до березня у ЄС хочуть вакцинувати щонайменш 80% медпрацівників, працівників служб соціального піклування та людей з вікової групи 80+.

А вже до літа 2021 року вакцинованими мають бути 70% усього дорослого населення ЄС.

І тоді питання відновлення масового туризму неодмінно повернеться до порядку денного – і через зацікавленість окремих країн ЄС з найбільшою туристичною галуззю, і через логічні запитання від європейців, які вже отримали свої дві дози щеплення та хочуть повноцінно жити та відпочивати.

Заохочення до вакцинації

Чи реалістичні плани ЄС щодо масової вакцинації?

Особливо зараз, коли після першого місяця кампанії рівень охоплення щепленнями у деяких країни не перевищує 0,5%.

Цю тенденцію вже помітили у Єврокомісії, закликавши країни прискорити вакцинацію, а також запропонувавши спільні "дедлайни".

На відміну від України, яка провалила переговори про постачання вакцин, для ЄС їхня нестача не має бути проблемою: замовлених доз тільки тих двох вакцин, які вже отримали дозвіл на використання – BioNTech-Pfizer та Moderna, – вистачить для 380 млн людей, а це понад 80% населення ЄС.

Минулого тижня Європу стривожила звістка про те, що BioNTech-Pfizer тимчасово зменшить обсяг поставок через необхідність збільшити потужності свого заводу в місті Пуурс у Бельгії. Та вже увечері того ж дня президентка Єврокомісії особисто отримала запевнення від керівництва компанії, що ЄС у першому кварталі отримає замовлені дози у повному обсязі.

Але головною перешкодою може стати вільний вибір людей.

Хоча дехто вже зараз намагається "проскочити" поза чергою, соцопитування свідчать: чимало європейців не поспішатимуть вакцинуватися чи взагалі хочуть відмовитися від щеплення.

У Румунії таких близько 30%, у Франції – майже половина, у Польщі – половина респондентів!

Щоправда, дещо втішає позитивна динаміка. Частка іспанців, які не хочуть робити щеплення, знизилася з 47% у листопаді до 28% у грудні. У Бельгії в середині грудня охочих вакцинуватися було 56%, а на початку січня – вже 77%: після старту кампанії довіра до щеплень зросла.

Проте залишається відкритим питання: а що робити, якщо рівень недовіри залишиться високим? Зокрема, через новини про випадки смерті невдовзі після щеплення – попри запевнення, що в умовах такої масштабної кампанії серед людей дуже поважного віку це часто може бути збігом обставин.

Примусову вакцинацію у будь-якій країні ЄС неможливо уявити. Це суперечить засадничим цінностям блоку.

Тому лишається єдиний шлях – створити позитивні стимули, які надаватимуть переваги вакцинованим. За таких умов ідея Греції про вільні подорожі як інструмент позитивної мотивації стає особливо актуальною.

До певних привілеїв потенційно можуть вдатися й уряди всередині окремих країн – щоби хоча б частково відкрити виснажену локдаунами театрально-концертну галузь чи, наприклад, відновити спортивні матчі з глядачами.

Цей крок можуть гаряче підтримати громадяни, які хочуть вакцинуватися і швидше повернутися до нормального життя.

Такий сценарій може стати потужним стимулом для вакцинації для країн, що не входять до Євросоюзу – адже їхні громадяни, що пройшли вакцинацію, мають шанс повернути собі право подорожей до країн ЄС.

Звісно, все це вимагатиме дотримання всіх формальностей.

В першу чергу, уряди цих країн мають довести, що їхні довідки про щеплення є надійними та захищеними від підробок.

Втім, найімовірніше, що ці дискусії проходитимуть без участі України – через наші темпи вакцинації поновлення масового туризму до ЄС ще довго залишатиметься малодосяжною мрією.

Автор: Марія Ємець,

журналістка "Європейської правди"