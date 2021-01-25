Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от коронавируса

Французский Институт Пастера заявил о прекращении дальнейшей разработки своего основного проекта вакцины от коронавируса из-за неэффективности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Еще один французский разработчик, лаборатория Sanofi, объявил в декабре, что его вакцина задерживается и будет готова к концу 2021 года.

В случае с вакциной Пастера "выявлено, что индуцированные иммунные реакции ниже, чем те, что наблюдаются у людей, излеченных от природной инфекции, а также тех, которые наблюдаются у зарегистрированных вакцин" против COVID-19, объяснил Институт, чтобы обосновать свое решение прекратить свой проект.

Для вакцины Пастера как основа использовалась вакцина против кори, приспособленная для борьбы с COVID-19. Для ее проектирование и распространение французский научно-исследовательский институт объединил усилия с фармацевтической компанией MSD (название американской группы Merck за пределами США и Канады).

Вместе с тем отмечается, что Институт Пастера продолжит разработку других вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с эпидемией COVID-19.