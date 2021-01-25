Франція припинила розробку однієї з своїх вакцин від коронавірусу

Французький Інститут Пастера заявив про припинення подальшої розробки свого основного проєкту вакцини від коронавірусу через неефективність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ще один французький розробник, лабораторія Sanofi, оголосив у грудні, що його вакцина затримується і буде готова до кінця 2021 року.

У випадку з вакциною Пастера "виявлено, що індуковані імунні реакції нижчі, ніж ті, що спостерігаються у людей, вилікуваних від природної інфекції, а також тих, що спостерігаються у зареєстрованих вакцин" проти COVID-19, пояснив Інститут, щоб обґрунтувати своє рішення припинити свій проєкт.

Для вакцини Пастера як основа використовувалась вакцина проти кору, пристосована для боротьби з COVID-19. Для її проєктування та розповсюдження французький науково-дослідний інститут об’єднав зусилля з фармацевтичною компанією MSD (назва американської групи Merck за межами США та Канади).

Разом з тим наголошується, що Інститут Пастера продовжить розробку інших вакцин-кандидатів, які пройшли доклінічну фазу випробувань, і буде підтримувати активну наукову мобілізацію для боротьби з епідемією COVID-19.