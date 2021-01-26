Посольство Венгрии получило письмо с угрозами перед приездом Сийярто в Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о провокации, совершенной накануне визита в Украину его венгерского коллеги Петера Сийярто.

Кулеба обнародовал скриншот письма, направленного на общий адрес посольства Венгрии в Украине.

Автор электронного сообщения, отправленного с ящика на бесплатном почтовом сервисе xmail, обратился с угрозами в адрес работников посольства. В случае приезда в Киев министра Сийярто автор письма обещает "действовать крайне жестко". "Готовьтесь к большой крови, мадьярськой крови", говорится в сообщении (правописание сохранено).

Дмитрий Кулеба, обнародовав это письмо, отметил, что информация передана в правоохранительные органы, а также обратил внимание на правописание.

"Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, находятся за пределами Украины – иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - считает министр.

Письмо с угрозами действительно содержит ошибки, также в словах "мадьярская" и "патриоты".

Как известно, в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто должен посетить Киев для переговоров. Дмитрий Кулеба ранее предупредил, что разговор будет непростым, а венгерскому гостю не надо думать, что в Киеве можно диктовать условия.

В декабре в отношениях Украины и Венгрии началось очередное обострение, вызванное действиями СБУ, а также российской информационной атакой. Подробнее об этом - в статье "Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией".