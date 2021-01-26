Посольство Угорщини отримало лист з погрозами перед приїздом Сійярто до Києва
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про провокацію, здійснену напередодні візиту до України його угорського колеги Петера Сійярто.
Кулеба оприлюднив скріншот листа, надісланого на загальну адресу посольства Угорщини в Україні.
Автор електронного повідомлення, надісланого зі скриньки на безкоштовному поштовому сервісі xmail, звернувся із погрозами на адресу працівників посольства.
У разі приїзду до Києва міністра Сійярто, автор листа обіцяє "діяти вкрай жорстко". "Готуйтеся до великої крові, мад’ярської крові", йдеться у повідомленні (правопис збережений).
Дмитро Кулеба, оприлюднивши цей лист, наголосив, що інформація передана у правоохоронні органи, а також звернув увагу на правопис цього послання.
"Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові Україна не пояснити", - - вважає міністр.
Лист з погрозами дійсно містить помилки, у тому числі у словах "мадярська" та "патріоти".
Як відомо, у середу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто має відвідати Київ для переговорів. Дмитро Кулеба раніше попередив, що розмова буде непростою, а угорському гостю не треба думати, що в Києві можна диктувати умови.
У грудні у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення, спричинене діями СБУ, а також російською інформаційною атакою. Детальніше про це - у статті Російський слід проблем на Закарпатті: хто роздмухує конфлікт між Україною та Угорщиною.