Австрия продлит национальный локдаун минимум на неделю

Австрия продлит национальный карантин как минимум до 24 января, а схема бесплатного тестирования, позволяющая досрочно выйти из карантина, будет отменена.

Об этом заявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Закрытие второстепенных магазинов и заведений гостеприимства продлится на одну неделю до 24 января, наряду с обязательным пребыванием дома для жителей всех земель Австрии.

Аншобер заявил на пресс-конференции в понедельник, что "это означает, что тестирование для досрочного выходу из режима карантин будет невозможно".

По данным австрийских СМИ, очное обучение в школах также будет отложено на неделю.

Кроме того, правительство откажется от запланированной схемы бесплатного тестирования, которая позволила бы любому, кто сдал отрицательный результат, выйти из режима изоляции 18 января.

Оппозиция Австрии заявила, что не согласится на схему бесплатного тестирования в течение двух месяцев, и заставила правительство пойти навстречу.є

Напомним, в Австрии 26 декабря начался уже третий локдаун за год. Жители могут покидать свои дома круглосуточно, но лишь по уважительным причинам. Среди них, в частности, занятия спортом или прогулки. Также жители страны должны существенно ограничить свои социальные контакты.