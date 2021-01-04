Австрія продовжить національний локдаун щонайменше на тиждень

Австрія продовжить національний карантин як мінімум до 24 січня, а схема безкоштовного тестування, що дозволяє достроково вийти з ізоляції буде скасована.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Рудольф Аншобер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Закриття другорядних магазинів і закладів гостинності триватиме на один тиждень довше до 24 січня, разом з обов'язковим перебуванням вдома для жителів усіх земель Австрії.

Аншобер заявив на пресконференції в понеділок, що "це означає, що тестування для дострокового виходу з режиму карантину буде неможливим".

За даними австрійських ЗМІ, очне навчання в школах також буде відкладено на тиждень.

Крім того, уряд відмовиться від запланованої схеми безкоштовного тестування, яка дозволила б будь-кому, хто здав негативний результат, вийти з режиму ізоляції 18 січня.

Опозиція Австрії заявила, що не погодиться на схему безкоштовного тестування протягом двох місяців, і змусила уряд піти назустріч.

Нагадаємо, в Австрії 26 грудня почав діяти третій за рік національний локдаун. Жителі можуть залишати свої домівки цілодобово, але лише з поважних причин. Серед них, зокрема, заняття спортом або прогулянки. Також жителі країни мають істотно обмежити свої соціальні контакти.