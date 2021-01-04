Шотландия объявила жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса

Власти Шотландии объявили об усилении коронавирусных ограничение в понедельник в полночь, чтобы сдержать новый, быстро распространяющийся штамм коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Новые правила, которые будут закреплены в законе, означают, что шотландцам будет разрешено покидать дом только для жизненно важных целей, таких как покупка продуктов питания и лекарств, физические упражнения и обязанности по уходу.

Также должны быть сокращены собрания на открытом воздухе, людям разрешается встречаться только с одним человеком из другого дома.

Нет ограничений на то, сколько раз люди могут выходить на прогулку, но собрания на открытом воздухе должны быть ограничены максимум двумя людьми из двух семей.

Храмы должны быть закрыты, количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах, должно быть сокращено до пяти, а поминки больше не будут разрешены.

Все, кто может работать из дома, будут обязаны это делать, а людям из категории повышенного риска рекомендуется вообще не ходить на работу.

Школы будут в основном работать через онлайн и дистанционное обучение.

Эти правила будут применяться на материковой части Шотландии как минимум до конца января и будут пересматриваться.

В понедельник было зарегистрировано еще 1905 новых случаев заболевания - 15% тестов дали положительный результат, что, по словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, "свидетельствует о серьезности и безотлагательности ситуации".

Первый министр сказала, что она "больше обеспокоена ситуацией, с которой мы сталкиваемся сейчас, чем меня когда-либо с марта прошлого года", поскольку на новый штамм коронавируса сейчас приходится половина новых случаев.

Более 100 000 человек получили первую дозу вакцины в Шотландии, и правительство рассчитывает получить доступ к немногим более 900 000 дозам к концу января.