Шотландія оголосила жорсткий карантин через новий штам коронавірусу

Влада Шотландії оголосила про посилення коронавірусних обмежень з понеділка опівночі, щоб стримати новий штам коронавірусу, який швидко поширюється.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Нові правила, які будуть закріплені в законі, означають, що шотландцям буде дозволено залишати будинок тільки для життєво важливих цілей, таких як покупка продуктів і ліків, фізичні вправи і обов'язки по догляду.

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Також повинні бути скорочені зібрання на відкритому повітрі, людям дозволяється зустрічатися тільки з однією людиною з іншого будинку.

Немає обмежень на те, скільки разів люди можуть виходити на прогулянку, але збори на відкритому повітрі повинні бути обмежені максимум двома людьми з двох сімей.

Храми повинні бути закриті, кількість людей, які можуть бути присутніми на весіллях, має бути скорочено до п'яти, а поминки більше не будуть дозволені.

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Всі, хто може працювати з дому, будуть зобов'язані це робити, а людям з категорії підвищеного ризику рекомендується взагалі не ходити на роботу.

Школи будуть в основному працювати через онлайн і дистанційне навчання.

Ці правила будуть застосовуватися на материковій частині Шотландії як мінімум до кінця січня і будуть переглядатися.

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У понеділок було зареєстровано ще 1905 нових випадків захворювання - 15% тестів дали позитивний результат, що, за словами першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен, "свідчить про серйозність і невідкладність ситуації".

Перший міністр сказала, що вона "більше стурбована ситуацією, з якою ми стикаємося зараз, ніж коли-небудь з березня минулого року", оскільки на новий штам коронавірусу зараз доводиться половина нових випадків.

Понад 100 000 людей отримали першу дозу вакцини в Шотландії, і уряд розраховує отримати доступ до трохи більше 900 000 доз до кінця січня.

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