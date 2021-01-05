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Великобритания обещает усиление пограничного контроля из-за коронавируса

Вторник, 5 января 2021, 09:54

Великобритания вскоре опубликует планы новых пограничных ограничений для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом заявил во вторник министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы очень быстро выступим с новыми предложениями о том, как мы обеспечим безопасность наших границ", - сказал Гоув.

"Но сообщение для граждан Великобритании очень и очень четкое, что они не должны путешествовать", - отметил он.

Как сообщалось, в Англии со вторника начал действовать национальный локдаун, введенный уже в третий раз с начала пандемии.

Локдаун также ввели в Шотландии.

В понедельник в Великобритании обнаружили почти 59 000 новых случаев коронавируса - всего с начала пандемии. Это уже седьмой день подряд, когда количество новых случаев превысило 50 000.

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