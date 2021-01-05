Британія обіцяє посилення прикордонного контролю через коронавірус

Британія незабаром опублікує плани щодо нових прикордонних обмежень для стримування поширення COVID-19.

Про це заявив у вівторок міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми дуже швидко виступимо з новими пропозиціями щодо того, як саме ми забезпечимо безпеку наших кордонів", - сказав Гоув.

"Але повідомлення для громадян Великої Британії дуже і дуже чітке, що вони не повинні подорожувати" – наголосив він.

Як повідомлялося, в Англії з вівторка почав діяти національний локдаун, запроваджений вже втретє з початку пандемії.

Локдаун також запровадили у Шотландії.

У понеділок у Британії виявили майже 59 тисяч нових випадків коронавірусу – найбільше з початку пандемії. Це вже сьомий день поспіль, коли кількість нових випадків перевищила 50 тисяч.