Конгресс окончательно утвердил победу Байдена на выборах

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США.

Об этом сообщает Европейская правда.

Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, подсчет голосов в которых вызвал возражения отдельных членов Конгресса. По каждому из этих штатов те, кто отрицал поражение Трампа, остались в абсолютном меньшинстве.

В частности, в голосовании по поводу Пенсильвании - одного из самых оспариваемых Трампом штатов - голоса сенаторов распределились как 92 на 7, в Палате представителей - 282 на 138.

После подсчета голосов выборщиков штата Вермонт кандидатура президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис достигла порога в 270 голосов, после чего их победа стала юридически подтвержденной даже в случае обжалования дальнейших штатов.

20 января состоится инаугурация нового президента США.

Как известно, процедура утверждения нового президента в среду прервалась из-за того, что в парламент ворвались митингующие. Все об этих событиях читайте в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"