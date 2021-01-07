Конгрес остаточно затвердив перемогу Байдена на виборах

Спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.

Про це повідомляє Європейська правда.

Процедура відбулася після дебатів щодо кількох штатів, щодо підрахунку голосів у яких були заперечення від окремих членів Конгресу. По кожному з цих штатів ті, хто заперечував поразку Трампа, лишилися у абсолютній меншості.

Зокрема, у голосуванні щодо Пенсільванії – одного з найбільш оскаржуваних Трампом штатів – голоси сенаторів розподілилися як 92 на 7, у Палаті представників – 282 на 138.

Після підрахунку голосів штату Вермонт кандидатура президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс досягла порогу в 270 голосів, після чого їхня перемога стала юридично підтвердженою навіть у разі оскарження подальших штатів. Загалом після повного підрахунку голосів колегії Байден матиме 306 голосів, Трамп - 232 голоси виборників.

Чинний президент Дональд Трамп вже відреагував на цю новину та пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.

Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів до парламенту увірвалися мітингарі. Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"