В Куршевеле разбился вертолет: двое погибших, трое раненых

В результате падения вертолета на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще трое ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

По данным префектуры французского департамента Савойя, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, двое - в относительно тяжелом состоянии.

Предупреждение об аварии было подано вскоре после 17.00 свидетелем, который видел, как вертолет падал, а потом видел дым на высоте 1900 метров.

Вертолет вылетел из Куршевеля в 15:41.

По информации местных СМИ, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых, который в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Гренобля, но, по словам его окружения, его жизнь вне опасности.

Расследование было поручено исследовательской секции жандармерии воздушного транспорта.