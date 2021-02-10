У Куршевелі розбився вертоліт: двоє загиблих, троє поранених

В результаті падіння вертольота на гірськолижному курорті Куршевель загинули дві людини, ще троє поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За даними префектури французького департаменту Савойя, стан одного з постраждалих вкрай важкий, двоє – у відносно важкому стані.

Попередження про аварію було подано невдовзі після 17.00 свідком, який бачив, як вертоліт падав, а потім бачив дим на висоті 1900 метрів.

Вертоліт вилетів з Куршевеля о 15:41.

За інформацією місцевих ЗМІ, вертоліт належить місцевому діячу Патріку Лепейдрі, президенту асоціації торговців курорту Тарентез і власнику кількох магазинів. Сам він є одним із трьох поранених, який у важкому стані перебуває в університетській лікарні Гренобля, але, за словами його оточення, його життя поза загрозою.

Розслідування було доручено дослідницькій секції жандармерії повітряного транспорту.