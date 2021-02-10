В Парижском регионе закрыли школы, перебои с транспортом из-за 4 см снега

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс из-за погодных условий транспорт работает с перебоями, граждан призвали воздержаться от выезда на дороги в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

В ночь на среду в столичном регионе Франции выпало от 1 до 4 сантиметров снега, в Париже - 2 сантиметра. При этом синоптики прогнозируют новые осадки.

Отдельные префектуры в регионе приняли дополнительные меры - в частности, в департаменте Ивелин 10 февраля закрыли школы и отменили школьные автобусы.

При этом отмечается, что власти действовали на опережение. В частности, закрыли одну из ключевых трасс в столичном регионе во избежание пробок.

Пробки на дорогах Парижа в среду были на уровне обычного рабочего дня.

Вместе с тем ухудшение погодных условий прогнозируют и на остальной территории Франции.

Météo France поместило 35 департаментов на оранжевый уровень погодной опасности, прогнозируя снегопады и понижение температуры.