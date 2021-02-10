У Паризькому регіоні закрили школи і перебої з транспортом через 4 см снігу

У столичному регіоні Франції Іль-де-Франс через погодні умови транспорт працює з перебоями, громадян закликали утриматись від виїзду на дороги в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

У ніч на середу в столичному регіоні Франції випало від 1 до 4 сантиметрів снігу, у Парижі – 2 сантиметри. При цьому синоптики прогнозують нові опади.

Через негоду декілька маршрутів громадського транспорту були скасовані.

Окремі префектури в регіоні вжили додаткових заходів – зокрема, в департаменті Івелін 10 лютого закрили школи і скасували шкільні автобуси.

При цьому зазначається, що влада діяла на випередження. Зокрема, було закрито одну з ключових трас у столичному регіоні з метою уникнути заторів.

Затори на автошляхах у Парижі в середу були на рівні звичайного робочого дня.

Разом з тим погіршення погодних умов прогнозують і на решті території Франції.

Météo France помістило 35 департаментів на помаранчевий рівень погодної небезпеки, прогнозуючи снігопади та зниження температури.